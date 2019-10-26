В октябре в РК улучшились потребительские настроения

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Потребительские настроения в РК улучшаются второй месяц подряд. Как сообщили в пятницу в Банке Кореи, в октябре индекс потребительских настроений вырос на 1,7 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, составив 98,6 пункта. Если отметка превышает сто пунктов, это указывает на оптимистичное отношение жителей страны к своему будущему и будущему экономики. Показатель ниже ста пунктов свидетельствует об обратном. Показатель в апреле вырос до 101,6 пункта, а затем сокращался четыре месяца подряд до августа. В сентябре рост возобновился. Несмотря на улучшение ситуации, потребители всё ещё занимают пассивную позицию по расходам. В Банке Кореи отметили, что нынешний рост связан с некоторыми подвижками в урегулировании торговых разногласий США и Китая, а также экономических показателей. Отрицательное отношение к финансовому состоянию домохозяйств смягчилось.