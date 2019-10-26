Глава МИД РК встретилась со спецпосланником Швеции

Photo : KBS News

Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва встретилась 24 октября в Сеуле со спецпосланником Швеции по вопросам Корейского полуострова Кентом Хэрстедтом. Стороны обменялись мнениями по результатам северокорейско-американских рабочих переговоров в Стокгольме. Кан Гён Хва высоко оценила роль Швеции в международном диалоге по денуклеаризации. Кент Хэрстедт выразил поддержку усилиям правительства РК по поддержанию мира на Корейском полуострове. Стороны также подтвердили намерение сотрудничать по северокорейскому вопросу.