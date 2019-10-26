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Политика

Глава МИД РК встретилась со спецпосланником Швеции

Write: 2019-10-25 10:40:20Update: 2019-10-25 10:41:28

Глава МИД РК встретилась со спецпосланником Швеции

Photo : KBS News

Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва встретилась 24 октября в Сеуле со спецпосланником Швеции по вопросам Корейского полуострова Кентом Хэрстедтом. Стороны обменялись мнениями по результатам северокорейско-американских рабочих переговоров в Стокгольме. Кан Гён Хва высоко оценила роль Швеции в международном диалоге по денуклеаризации. Кент Хэрстедт выразил поддержку усилиям правительства РК по поддержанию мира на Корейском полуострове. Стороны также подтвердили намерение сотрудничать по северокорейскому вопросу. 
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