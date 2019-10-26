КНДР и США сохраняют прежние позиции относительно диалога

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Пхеньян готов к любому развитию ситуации на Корейском полуострове, которое будет зависеть от дальнейших действий США. Об этом заявил представитель МИД КНДР Чан Иль Хун, выступая 22 октября на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения. Он отметил, что военные учения, проводимые у границ КНДР, угрожают её безопасности и вынуждают Пхеньян проводить ядерные испытания. По вопросу санкций было почёркнуто, что КНДР не будет настаивать на их отмене. В ответ представитель США повторил прежнюю позицию американской администрации о необходимости продолжения диалога, избежав критических выражений в отношении КНДР.