Дэвид Стилвелл посетит РК в начале ноября

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5 ноября в Сеул прибудет помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл. Как сообщили в госдепартаменте США, посещение Сеула станет частью азиатского турне, которое продлится с 24 октября по 7 ноября. В программе визита – посещение Японии, Мьянмы, Малайзии, Таиланда, РК и Китая. Дэвид Стилвелл встретится в Сеуле с высокопоставленными сотрудниками МИД и администрации президента. Они, как ожидается, обсудят вопросы укрепления двустороннего союза, наращивания сотрудничества в АТР.