Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина составил 41%

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина составляет 41%, увеличившись на 2% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило в пятницу агентство Gallup Korea, подведя итоги опроса, проведённого с 22 по 24 октября среди тысячи жителей разных регионов страны. Отрицательную оценку деятельности президента дали 50% респондентов. На прошлой неделе положительная оценка длительности президента впервые упала ниже 40%. Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 37%, оппозиционной партии Свободная Корея – 26%, партии Справедливости – 7%, партии Справедливого будущего – 5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.