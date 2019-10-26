В ряде районов РК ожидается похолодание

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В ночь на субботу в ряде районов РК ожидается резкое понижение температуры, столбик термометра опустится ниже нуля. По данным метеорологической администрации, похолодание связано с северо-западным холодным ветром. Утром 26 октября в большинстве регионов температура составит порядка +5°С, а на следующий день в некоторых районах опустится до минусовой отметки. В Сеуле дневная температура составит в субботу +15°С, в воскресенье +17°С. Утром она будет держаться на уровне +6°С. 27 октября на горном перевале Тэгваллён в провинции Канвондо показатель составит -10,9°С, в городе Чэчхоне провинции Чхунчхон-Пукто -1°С, в уезде Понхва-гун провинции Кёнсан-Пукто -2°С.