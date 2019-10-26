РК и США продолжают обсуждение распределения оборонных расходов

Photo : KBS News

РК и США второй день продолжают второй раунд переговоров о распределении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Переговоры проходят в Гонолулу. Представители сторон Чон Ын Бо и Джеймс Дехарт продолжили обсуждение размера доли РК и других пунктов соглашения на следующий год. В этом году Сеул выплатил около 1 млрд долларов. На 2020 год южнокорейское правительство предлагает установить разумный и справедливый уровень, но США хотят повышения суммы, поскольку на содержание военного контингента на юге Корейского полуострова из бюджета выделяется 5-6 млрд долларов в год. В настоящий момент под категорию совместных расходов подпадают оплата труда, затраты на военные постройки и логистические издержки. США предлагают добавить в список размещение стратегических вооружений. Южнокорейская сторона считает невозможным чрезмерное повышение своей доли расходов.