РК примет участие в развитии отрасли возобновляемой энергетики на Филиппинах

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Южнокорейские компании примут участие в проекте филиппинского правительства по развитию объектов возобновляемой энергетики. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, 25 октября в Сеуле замминистра Чон Сын Иль и замминистра обороны Филиппин Кардозо Луно подписали договор о сотрудничестве в развитии возобновляемой энергетики. Южнокорейские компании примут участие в проекте минобороны Филиппин по строительству объектов мощностью более 100 мВт. Для этого планируется задействовать источники солнечной, геотермальной, гидро- и биоэнергии, а также энергию ветра. Проект позволит решить проблему нехватки электроэнергии в стране.