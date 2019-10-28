КНДР предостерегла США от попыток затянуть переговоры

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США серьёзно ошибаются, надеясь мирно преодолеть конец нынешнего года путём использования личных отношений между своим президентом Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чон Ыном. Как сообщило агентство ЦТАК, об этом заявил председатель северокорейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль. Он отметил, что «дружественные отношения между главами КНДР и США не являются гарантией предотвращения обострения корейско-американских отношений». По словам Ким Ён Чхоля, США неверно трактуют терпение КНДР, продолжая вести враждебную политику. Ким Ён Чхоль также критично отозвался по поводу того, что на сессии Генеральной Ассамблеи ООН американская сторона вновь затрагивала необходимость полной и подконтрольной денуклеаризации КНДР. Он осудил призыв Вашингтона к полной денуклеаризации, прозвучавший на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом месяце. Это подтверждает «намерение США изолировать и подавить КНДР более коварным и порочным способом, чем раньше» вместо того, чтобы изменить подход к диалогу,- добавил Ким Ён Чхоль.