Два американских стратегических бомбардировщика B-52 пролетели над Восточным морем

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Два американских стратегических бомбардировщика В-52 пролетели над Восточным морем. Как отмечается в сообщении на сайте Aircraft Spots, вылетев 25 октября с авиабазы Anderson на Гуаме, они «выполнили задание» над Восточным морем. Им оказывали поддержку три самолёта-заправщика KC-135R. Бомбардировщики B-52 входят в список американских стратегических вооружений наряду с баллистическими ракетами и подводными ракетоносцами. В период активного диалога КНДР и США Пентагон сравнительно редко проводил подобные операции. Однако нынешний полёт, по мнению экспертов, может быть предупреждением Северу, который в последнее время активизировал проведение ракетных пусков. Предполагается также, что он направлен на сдерживание Китая и России.