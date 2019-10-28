Samsung Electronics - вновь лидер рынка бытовой техники в США

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В третьем квартале этого года южнокорейская компания Samsung Electronics заняла первое место по доле на американском рынке бытовой техники - 19,2%. Об этом сообщила американская аналитическая компания Track Line. В указанный период показатель южнокорейского производителя на рынке сушильных машин составил 20,2%. В этой нише компания сохраняет лидерство с 2017 года. По продажам стиральных машин отметка составила 19,3%, холодильников - 21,7%. В сегменте холодильников лидерство сохраняется 14 кварталов подряд.