В провинции Кёнсан-Намдо произошло землетрясение магнитудой 3,4

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27 октября примерно в 15 часов 30 минут в 15 км к югу от уезда Чханнён-гун провинции Кёнсан-Намдо произошло землетрясение магнитудой 3,4. По данным Корейской метеорологической администрации, эпицентр находился на глубине 11 км. Это вторые по мощности толчки в этом году после землетрясения в июле в городе Санчжу провинции Кёнсан-Пукто магнитудой 3,9. Жертв среди населения и другого ущерба не зафиксировано. Всего с начала года на Корейском полуострове зарегистрированы около 70 землетрясений, магнитуда 13 из которых превышала 3.