Доля IT-продукции в южнокорейском экспорте упала до минимальной с 2012 года отметки

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В южнокорейском экспорте доля продукции информационных технологий снизилась до минимальной за семь лет отметки. По данным Корейской ассоциации внешней торговли, с января по сентябрь этого года экспорт в данной сфере составил 90 млрд 756 млн долларов. Это 22,3% общего объёма экспорта. К данной категории товаров относятся полупроводники, дисплеи, средства беспроводной связи. Наибольшая доля приходится на тяжёлую и химическую промышленность – 56%, на лёгкую промышленность – 19,6%, на необработанную продукцию сельского хозяйства – 2,1%. Спад в секторе информационных технологий связан с ухудшением ситуации на рынке полупроводников.