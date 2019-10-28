В РК снижается потребление растительной пищи

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В РК стремительно снижается потребление растительной пищи. Об этом говорится в представленном 27 октября совместном докладе министерства здравоохранения и социального обеспечения и Корейского центра контроля и профилактики заболеваний. Отмечается, что в сутки взрослый южнокореец в среднем потребляет 130 граммов мясных продуктов, что в два раза больше, чем 20 лет назад. При этом показатель по зелени и овощам сократился с 280 граммов в 2015 году до 248 граммов в этом, то есть более чем на 10% за три года. Отчасти это объясняется распространением западной культуры питания. Ещё одной важной причиной является увеличение продаж полуфабрикатов и готовой еды. В ситуации усугубления проблемы ожирения и нехватки физической активности снижение потребления свежей растительной пищи неизбежно приведёт к росту угрозы сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты рекомендуют есть не менее чем 500 граммов зелени, овощей и фруктов в сутки.