В РК проходят учения по гражданской обороне

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С 28 октября по 1 ноября в РК проходят 15-е по счёту учения по гражданской обороне. Как сообщили в министерстве административного управления и безопасности, в учениях принимают участие 30 учреждений центрального правительства, 245 местных органов самоуправления, 430 государственных органов и организаций. Всего запланировано 1.100 различных мероприятий. Участники учений отрабатывают действия на случай пожаров и других чрезвычайных ситуаций в общественных местах. 30 октября по всей стране пройдут учения на случай землетрясений.