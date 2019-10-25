Сеул предложил Пхеньяну обсудить судьбу туристического комплекса в горах Кымгансан

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Правительство РК предложило северокорейской стороне повести рабочие переговоры по поводу озвученных председателем госсовета КНДР Ким Чон Ыном планов сноса зданий и сооружений, построенных южнокорейскими компаниями в горах Кымгансан. Как сообщил в понедельник на брифинге представитель министерства по делам воссоединения РК Ли Сан Мин, правительство и компания Hyundai Asan направили послание с соответствующим содержанием через межкорейский пункт оперативной связи в Кэсоне. В послании не указываются место и время предлагаемых переговоров. Южнокорейская сторона намерена в ходе рабочих контактов затронуть все вопросы, касающиеся туристического комплекса в горах Кымгансан. В министерстве обещали сохранить позицию о необходимости решения всех проблем в межкорейских отношениях путём диалога. Ранее Север предлагал обсудить снос зданий и сооружений в горах Кымгансан в письменной форме.