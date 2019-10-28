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Политика

Ли Нак Ён занимает пост премьер-министра РК рекордное время

Write: 2019-10-28 15:27:14Update: 2019-10-28 17:59:05

Photo : YONHAP News

28 октября исполнился 881 день с момента вступления Ли Нак Ёна на пост премьер-министра. Это новый рекорд по длительности нахождения на этой должности после демократизации страны. На встрече с журналистами по пути на работу он заявил, что для него  этот рекорд является честью. Предыдущий рекорд принадлежит бывшему премьер-министру Ким Хван Сику, чей показатель составил 880 дней. Говоря о результатах работы правительства, он заявил, что по показателям есть несомненные улучшения, но те, кому жилось тяжело, к сожалению, всё ещё находятся в сложном положении. Ли Нак Ён известен своим скрупулёзным подходом к работе, а также строгостью к членам кабмина. 
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