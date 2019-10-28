В Вирджинии установили памятник жертвам сексуального рабства

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27 октября в городе Аннандейле американского штата Вирджиния, где проживает большая корейская диаспора, состоялась церемония открытия памятника жертвам сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. Это пятый памятник на территории США. Изначально его планировали открыть в Вашингтоне, но поиски подходящего места затянулись на три года. В итоге был выбран Аннандейл близ Вашингтона. Примечательно, что среди участников мероприятия была 93-летняя Киль Вон Ок, которая является одной из выживших жертв сексуального рабства.