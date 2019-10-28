Президент РК примет участие в ряде международных мероприятий

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В ноябре президент РК Мун Чжэ Ин примет участие в ряде международных мероприятий, сообщили в понедельник в администрации главы государства. С 3 по 5 ноября он будет участвовать в саммите АСЕАН+3 и саммите стран Восточной Азии (EAS) в Бангкоке. С 13 по 19 ноября южнокорейский лидер будет участвовать в саммите АТЭС в Чили, после чего нанесёт официальный визит в Мексику. 25-27 ноября Мун Чжэ Ин проведёт специальный саммит РК-АСЕАН в Пусане, где встретится также с главами государств Меконга. Помимо расширения сотрудничества с соответствующими странами, Мун Чжэ Ин уделит внимание на переговорах вопросам сохранения мира на Корейском полуострове.