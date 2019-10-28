В горах Халласан - кульминация осеннего окрашивания листьев

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28 октября на склонах горы Халласан наступил разгар периода осеннего окрашивания листьев деревьев Танпхун. Это произошло на один день раньше, чем в прошлом году, сообщили в метеорологической администрации острова Чечжудо. В это время окрашивается около 80% листьев. Кроме того, по данным управления национального парка Халласан, на 15 дней позже, чем в прошлом году, зафиксирован первый в этом году лёд и иней. В понедельник в горах Халласан минимальная температура воздуха опустилась до минус 2 градусов.