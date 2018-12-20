Прокуратура РК сочла незаконным сервис аренды автомобилей TADA

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Прокуратура РК сочла незаконным предоставление услуг аренды пассажирского автотранспорта TADA. 28 октября прокуратура Центрального административного округа Сеула возбудило дело против Пак Чэ Ука, главы компании VCNC, управляющей сервисом TADA, и Ли Чжэ Ёна, главы материнской компании Socar, занятой в сфере каршеринга. Им предъявлено обвинение в осуществлении коммерческих пассажирских перевозок без каких-либо лицензий. Ранее организации работников такси обратились в полицию с заявлением о незаконности сервиса TADA. Полиция направила дело в прокуратуру, не обнаружив нарушений закона. Между теми, согласно действующему законодательству, на арендуемых автомобилях нельзя перевозить пассажиров в коммерческих целях. Однако есть исключение. Оно касается случаев, когда лицо, предоставляющее в аренду микроавтобус с количеством посадочных мест от 11 до 15 человек, может предоставлять водителя. После консультаций с министерством сухопутных территорий и транспорта прокуратура пришла к выводу, что сервис TADA представляет собой не услугу по аренде автотранспорта, а такси по вызову.