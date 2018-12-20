Прокуратура РК сочла незаконным сервис аренды автомобилей TADA

Прокуратура РК сочла незаконным предоставление услуг аренды пассажирского автотранспорта TADA. 28 октября прокуратура Центрального административного округа Сеула возбудило дело против Пак Чэ Ука, главы компании VCNC, управляющей сервисом TADA, и Ли Чжэ Ёна, главы материнской компании Socar, занятой в сфере каршеринга. Им предъявлено обвинение в осуществлении коммерческих пассажирских перевозок без каких-либо лицензий. Ранее организации работников такси обратились в полицию с заявлением о незаконности сервиса TADA. Полиция направила дело в прокуратуру, не обнаружив нарушений закона. Между теми, согласно действующему законодательству, на арендуемых автомобилях нельзя перевозить пассажиров в коммерческих целях. Однако есть исключение. Оно касается случаев, когда лицо, предоставляющее в аренду микроавтобус с количеством посадочных мест от 11 до 15 человек, может предоставлять водителя. После консультаций с министерством сухопутных территорий и транспорта прокуратура пришла к выводу, что сервис TADA представляет собой не услугу по аренде автотранспорта, а такси по вызову.