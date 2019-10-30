РК и США частично сблизили позиции по соглашению о распределении оборонных расходов

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РК и США сблизили позиции по некоторым спорным вопросам в рамках обсуждения соглашения о распределении оборонных расходов на следующий год. Об этом заявил 28 октября на встрече с журналистами представитель южнокорейской стороны, осведомлённый о ходе обсуждения. По его словам, в ходе двух раундов переговоров стороны сошлись по ряду пунктов, договорившись продолжать работу по достижению приемлемой для обеих сторон договорённости. О каких конкретно подвижках идёт речь представитель говорить отказался. Напомним, что ранее США требовали значительного увеличения южнокорейской доли в расходах на содержание американского военного контингента, дислоцированного на юге Корейского полуострова. РК, в свою очередь, настаивает на определении разумного размера расходов, исходя из реальной целесообразности.