Национальное собрание РК завершило ратификацию FTA с Великобританией

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28 октября на пленарном заседании Национального собрания РК была завершена процедура ратификации соглашения о свободной торговле с Великобританией. Данный документ нацелен на сохранение либерализации условий двусторонней торговли в случае выхода Великобритании из состава ЕС. Он вступит в силу после BREXIT. В министерстве промышленности, торговли и энергетики заявили, что благодаря ратификации соглашения удалось обеспечить стабильность торговли с Великобританией, которая является вторым крупным торговым партнёром РК среди стран ЕС. РК является первой азиатской страной, завершившей ратификацию FTA с Великобританией.