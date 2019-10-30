Премьер-министр РК призвал парламент утвердить бюджет на следующий год

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Южнокорейская экономика находится в сложном положении из-за неблагоприятных внешних и внутренних факторов. В этой ситуации парламенту необходимо утвердить бюджет на следующий финансовый год в установленный законом срок, который истекает 2 декабря. Об этом заявил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая 28 октября на заседании специального бюджетного комитета. Вице-премьер напомнил о сокращении экспорта и инвестиций. В условиях четвёртой промышленной революции и быстрого изменения структуры населения сокращаются рост экономики и рынок труда. Хон Нам Ги заявил, что проект бюджета на следующий год составлен в максимально увеличенном формате, а расширенная финансовая политика - это не выбор, а необходимость.