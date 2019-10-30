В РК объём пассажирских авиаперевозок вырос на 4,4%

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В третьей квартале этого года объём пассажирских авиаперевозок вырос на 4,4% в годовом исчислении, составив 31 млн 230 тыс. человек. Как сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта, это рекордный показатель за квартальный период. На международных авиалиниях показатель вырос на 4,8%, составив 22 млн 910 тыс. человек. Это объясняется увеличением предложения бюджетными авиакомпаниями, а также сезонными факторами. Стоит отметить, что пассажиропоток в Японию сократился на 14,6%. Это может быть связано с бойкотом японских товаров и услуг в РК. На внутренних авиарейсах показатель вырос на 3,2%, составив 8 млн 320 тыс. человек, что может объясняться ростом спроса на поездки на остров Чечжудо.