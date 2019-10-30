РК и США пересматривают формат союзнического взаимодействия

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РК и США приступили к переговорам по пересмотру ролей сторон в возможной кризисной ситуации после передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. В настоящий момент режим совестных действий при наличии угроз безопасности ограничивается условиями начала военных действий на Корейском полуострове. Как стало известно, США предложили расширить рамки союзнических действий на подобные ситуации, связанные с США. О начале обсуждения сообщил 29 октября источник в правительстве РК. Речь идёт о меморандуме по совместному управлению кризисными ситуациями. Документ определяет рамки союзнического взаимодействия в случае возникновения угрозы. Таким образом, в случае изменения содержания документа при угрозе безопасности США в зарубежных конфликтах на появится основание для отправки в поддержку южнокорейских войск. Это может коснуться, в частности, Ормузского пролива или Южно-Китайского моря. Известно, что пока южнокорейская сторона сохраняет сдержанность в этом вопросе.