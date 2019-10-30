ВМС РК и Австралии проводят совместные учения

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С 29 по 31 октября ВМС РК и Австралии проводят шестые по счёту совместные учения Haidoli-Wallaby. Данные манёвры проводятся с 2012 года. С южнокорейской стороны в них принимают участие шесть кораблей, в том числе эсминец «Чхве Ён» (DDH-Ⅱ), фрегат «Чонбук» (FFG), подводная лодка и другие, а также шесть самолётов. Австралийские ВМС представляет эсминец Hobart, оснащённый противоракетной системой Aegis, и один вертолёт MH-60. Стороны отрабатывают взаимодействие, тактические манёвры, противолодочные операции и проводят стрельбы.