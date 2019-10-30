Ли Нак Ён: Отказ РК от льгот статуса развивающегося государства в ВТО должен стать началом укрепления сельского хозяйства

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Отказ РК от статуса развивающегося государства в рамках ВТО нужно рассматривать в качестве повода к укреплению конкурентоспособности и повышению качества сельскохозяйственной отрасли страны. Об этом заявил премьер-министр Ли Нак Ён, выступая 29 октября на заседании кабинета министров. Он отметил, что заинтересованные ведомства будут поддерживать тесный контакт с фермерами и знакомиться с мнениями на местах, отразив их в дальнейшей политике. Ли Нак Ён заявил также, что отказ РК от статуса развивающегося государства не окажет влияния на систему тарифного сдерживания импорта сельскохозяйственной продукции и госсубсидий фермерам. Он отметил необходимость обеспечения финансовых ресурсов на поддержку сельского хозяйства в ходе рассмотрения бюджета в парламенте.