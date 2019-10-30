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Экономика

36,4% работающих корейцев являются внештатниками

Write: 2019-10-29 12:03:37Update: 2019-10-29 16:19:55

36,4% работающих корейцев являются внештатниками

Photo : YONHAP News

36,4% работающих корейцев являются внештатниками. Как сообщили во вторник в Национальном статистическом управлении, их общая численность составила 7 млн 481 тыс. человек. Это самый высокий показатель с марта 2007 года. По сравнению с прошлым годом, численность  внештатников выросла на 867 тыс. человек. За тот же период количество штатных работников выросло на 514 тыс. человек. В Национальном статистическом управлении сообщили, что столь значительные изменения связаны с использованием новых методов подсчёта согласно соглашению с Международной организацией труда (МОТ). В этой связи к категории внештатников добавлены временные работники. Поэтому сравнение с показателем прошлого года считают некорректным. 
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