В РК сохраняется проблема притеснений на рабочем месте

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С момента вступления в силу поправок к закону о трудовых стандартах, запрещающих притеснения на рабочем месте, прошло более ста дней. Портал по трудоустройству Incruit провёл опрос на эту тему. Выяснилось, что 69,7% респондентов сталкивались в последнее время с давлением и притеснениями на работе. 28,7% указали, что имели такой опыт после вступления в силу вышеуказанных поправок. Наибольшее количество таких притеснений - 18,3% - связано с чрезмерной рабочей нагрузкой, 16,7% - с устными оскорблениями, 15,9% - с рабочим временем и указаниями вышестоящих.