Индивидуальные поездки в горы Кымгансан возможны при предоставлении гарантий безопасности

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В рамках возобновления и активизации туризма в северокорейских горах Кымгансан в южнокорейском обществе озвучивается идея организации индивидуального туризма. Однако это может стать возможным лишь в случае предоставления туристам гарантий безопасности. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель министерства по делам воссоединения РК. По его словам, данный вопрос может войти в повестку межкорейских рабочих переговоров. Он подчеркнул, что нынешнее правительство, как и предыдущие администрации, нацелено на поиск путей обеспечения безопасности граждан страны в случае начала туристических поездок в горы Кымгансан с помощью договорённостей с Севером. Он отметил, что пока рано говорить о подробном изучении этой темы в правительстве, но власти намерены прорабатывать различные варианты туризма в горах Кымгансан.