Чхве Рён Хэ: Ситуация на Корейском полуострове подошла к важной точке

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В целях денуклеаризации Корейского полуострова США должны отказаться от враждебной политики, а РК начать сотрудничать. Как сообщило агентство ЦТАК, об этом заявил первый заместитель председателя Госсовета КНДР, председатель президиума Верховного народного собрания Чхве Рён Хэ, выступая 26 октября в Баку на 18-м саммите Движения неприсоединения. По данным агентства ЦТАК, он подчеркнул, что сейчас ситуация на Корейском полуострове находится в очень важной точке, которая одновременно может продолжиться смягчением напряжённости и налаживанием мира, а также возвращением к взрывоопасному кризису. По его словам, диалог по денуклеаризации возможен только после того, как США примут реальные и необратимые меры по отказу от враждебной политики. Говоря о межкорейских отношениях, Чхве Рён Хэ заявил, что РК не может уйти от политики, зависимой от внешних сил, а также привычки подчиняться более сильной стороне. «Улучшение межкорейских отношений возможно лишь в том случае, если РК прекратит вести зависимую политику и начнёт нести всю ответственность перед своим народом» - отметил Чхве Рён Хэ.