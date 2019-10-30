Китайские самолёты вошли в KADIZ, заранее уведомив об этом

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Утром 29 октября два китайских самолёта вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (KADIZ) РК. Истребители южнокорейских ВВС вылетели для их сопровождения. Между тем, на этот раз проникновение в данную зону отличается от прежних прецедентов. В частности, китайская сторона сообщила по горячей линии связи между военными о маршруте и целях полёта самолётов. Как полагают в военных кругах, такие изменения связаны с тем, что 21 октября РК и Китай после пятилетнего перерыва возобновили стратегический диалог по вопросам обороны.