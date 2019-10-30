РК переходит на электронные документы

Photo : YONHAP News

29 октября правительство РК обнародовало план реализации инноваций в сфере электронного правительства. По большей части он нацелен на ликвидацию бумажных документов. Будет создан специальный портал для хранения личных данных граждан, которые могут быть использованы в любой момент при необходимости. С этой целью с декабря в тестовом режиме планируется запустить электронные удостоверения личности, которые будут храниться в смартфоне. Предоставление таких документов в банки и госучреждения будет осуществляться в онлайновом режиме. Тестирование системы позволит выявить и исправить недочёты. На основе результатов анализа в течение следующего года в электронный формат будут переведены 100 видов документов, а к 2021 году - 300.