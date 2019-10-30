В ноябре ожидается премьера фильма «Холодное сердце»

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В ноябре ожидается премьера продолжения популярного анимационного фильма «Холодное сердце», который стал единственным в РК мультфильмом, набравшим более 10 млн просмотров в кинотеатрах. Впервые за 96 лет истории студии Disney в создании фильма режиссёром анимации стала кореянка. При создании первого фильма «Холодное сердце» важнейшей задачей была детальная передача эмоций персонажей. Речь идёт о Ли Хён Мин, которая работала мультипликатором в Disney с 2008 года. В студии высоко оценили её умение тщательно и точно отражать переживания персонажа, а также работать в большом коллективе, где важна гармония графики, музыки, сценария и множества других составляющих фильма. Можно сказать, что в этом отчасти отражается сила Disney, в которой сочетаются умения и кооперация множества специалистов.