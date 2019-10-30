Пхеньян отверг предложение Сеула о рабочих переговорах

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Пхеньян отверг предложение Сеула провести рабочие переговоры о дальнейшей судьбе совместной туристической программы в горах Кымгансан. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения РК, северокорейская сторона настаивает на обсуждение данного вопроса путём обмена письмами. Уведомления с подробным изложением позиции Пхеньяна поступили во вторник в министерство по делам воссоединения и компанию-оператор туристического проекта Hyundai Asan. Правительство РК рассмотрит дальнейшие меры, включая повторную отправку уведомления в Пхеньян с предложением провести переговоры на рабочем уровне,- сообщили в министерстве. На прошлой неделе лидер КНДР Ким Чон Ын посетил туристический комплекс в горах Кымгансан, где подверг критике чрезмерную зависимость от Юга в вопросах туризма и распорядился снести все здания, построенные южнокорейской стороной. Пхеньян предложил Сеулу снести свои объекты в туристическом комплексе «в согласованные сроки», обсудив детали путём обмена письмами.