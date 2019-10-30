РК в тестовом режиме запускается единая платформа интернет-банкинга

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30 октября в РК в тестовом режиме начинает работу сервис Open Banking, который позволяет клиенту через единое приложение для смартфонов управлять своими счетами в разных банках. На первом этапе в работе этой системы принимают участие десять банков. Это Нонхёп, Синхан, Ури, KEB, Хана, IBK, Kookmin, BNK, банки Чечжу, Чонбук. Ещё восемь банков присоединятcя к проекту по мере готовности. В полном масштабе, то есть с участием финансовых компаний, сервис начнёт работу с 18 декабря. Через приложение человек может с одной платформы свободно работать со всеми своими счетами одновременно.