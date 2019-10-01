Рост потребительских цен в РК в сентябре составил минус 0,4%

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Рост потребительских цен в РК составил в сентябре минус 0,4%. Это самая низкая отметка среди 40 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития и планирующих к ней присоединиться. В сентябре 2017-2018 годов данный показатель составлял порядка 2%. С ноября прошлого года на фоне спада в крупных странах тенденция сокращения роста потребительских цен началась и в РК, причём с гораздо более высокой скоростью. В ноябре прошлого года показатель составил 2%, в марте этого года он упал до 1,6%. Средняя отметка по ОЭСР снизилась с 2,7% до 2,3%. В июне фиксировался временный рост в 0,7%. Но после этого спад продолжился. Как отметили в Корейском институте развития, такая ситуация связана не только со снижением цен на продукты питания и энергию, но также с сокращением потребления в целом.