Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Наука

В РК продолжается осеннее похолодание

Write: 2019-10-30 10:32:01Update: 2019-10-30 10:41:40

В РК продолжается осеннее похолодание

Photo : YONHAP News

Уровень микропыли в воздухе в Сеуле опустился в среду но нормы, однако северо-западный ветер вызвал похолодание. Утром в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо зафиксирована температура -3,8°С. По сравнению с предыдущим днём столбик термометра опустился более чем на 10 градусов. В горных районах провинции Канвондо объявлены предупреждения о резком похолодании. Между тем, по данным метеорологов такое снижение температуры фиксируется только в ночное и утреннее время. Дневная температура в Сеуле составляет +18°С, а в Тэгу +19°С. 
Список

Рекомендуем