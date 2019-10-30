В РК продолжается осеннее похолодание

Photo : YONHAP News

Уровень микропыли в воздухе в Сеуле опустился в среду но нормы, однако северо-западный ветер вызвал похолодание. Утром в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо зафиксирована температура -3,8°С. По сравнению с предыдущим днём столбик термометра опустился более чем на 10 градусов. В горных районах провинции Канвондо объявлены предупреждения о резком похолодании. Между тем, по данным метеорологов такое снижение температуры фиксируется только в ночное и утреннее время. Дневная температура в Сеуле составляет +18°С, а в Тэгу +19°С.