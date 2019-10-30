В ООН по инициативе РК могут учредить «Всемирный день голубого неба»

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Со следующего года ООН может учредить «Всемирный день голубого неба», который будет отмечаться 15 ноября. Такое предложение ранее внесла РК, а соответствующую идею выдвинул 24 сентября южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в своём выступлении в Нью-Йорке на заседании саммита ООН по климату. Как сообщили в представительстве РК при ООН, в организации ведётся неофициальное обсуждение этого вопроса, и на данном этапе все стороны высказали согласие. Дата 15 ноября выбрана потому, что примерно в это время начинается зимний отопительный сезон, который среди прочих факторов сказывается на загрязнении атмосферы. До сих пор по инициативе ООН объявлено 160 различных памятных дат. РК выступает с инициативой об учреждении одного из таких дней впервые.