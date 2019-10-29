Вашингтон не требовал от Сеула платы за размещение стратегических вооружений

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В ходе недавних переговоров по распределению расходов на оборону Вашингтон не требовал от Сеула возмещения расходов на развёртывание американских стратегических вооружений на Корейском полуострове или вокруг него. Об этом сообщил в среду на условиях анонимности представитель правительства РК. Под стратегическими вооружениями в данном случае атомные подводные лодки и авианосцы, которые периодически используются в качестве средств демонстрации силы для сдерживания агрессии со стороны потенциальных противников. Союзники провели два раунда переговоров – в сентябре в Сеуле, а в октябре в Гонолулу, в ходе которых обсуждали содержание нового 11-го соглашения о распределении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Союзники планируют провести в ноябре в Сеуле ещё один раунд переговоров. В рамках действующего соглашения Сеул выплачивает 870 млн долларов. На нынешних переговорах США настаивают на увеличении южнокорейской доли до 5 млрд долларов.