США потребовали от РК включить в совместные военные расходы операции с участием стратегических вооружений

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Американская сторона потребовала от РК включить в список совместных военных расходов проведение у Корейского полуострова операций с привлечением стратегических вооружений, в том числе полёты бомбардировщиков В-52. Такая позиция была озвучена в ходе второго раунда рабочих переговоров РК и США, прошедшего на Гавайях. Дипломатический источник сообщил, что американская делегация указала на неизбежность значительного увеличения доли расходов РК, добавив к ним широкий список пунктов, каким-либо образом касающихся обороны РК. Источник не озвучил сумму, отметив лишь, что США на этот раз представили новые критерии определения взаимных финансовых вложений. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о том, что обеспечение безопасности союзников очень дорого обходится американскому бюджету.