Молодые корейцы менее амбициозны в продвижении по карьерной лестнице

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В построении карьеры молодые корейцы значительно отличаются от старшего поколения, делая приоритет на поддержании баланса между работой и жизнью. На это указывают результаты опроса, проведённого интернет-порталом по трудоустройству Saramin. 41,7% респондентов заявили, что особо не заботятся о продвижении по карьерной лестнице. Чем моложе респонденты, тем выше уровень отсутствия стремления к продвижению на работе. Примечательно, что если среди мужчин такой ответ дали 37,7%, то среди женщин 47%. Кроме того, мужчин, которые всё же хотели бы занять руководящий пост, более чем вдвое больше, чем женщин – 36% против 15%. Более 50% мужчин среди целей по продвижению на работе указали пост заместителя начальника отдела или компании. Среди представительниц прекрасного пола показатель составил лишь 28%. Что касается уверенности в достижении поставленной цели, то её выразили 56% мужчин и 44,7% женщин. Те, кто считает это невозможным, ссылаются на нежелание продолжительный срок работать на зарплату и полное отсутствие стремления к продвижению.