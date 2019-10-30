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Корея: Юг-Север

Судьба Кымгансанского туристического проекта должна решаться на переговорах Юга и Севера

Write: 2019-10-30 11:58:57Update: 2019-10-30 12:19:21

Судьба Кымгансанского туристического проекта должна решаться на переговорах Юга и Севера

Photo : YONHAP News

Судьба межкорейской туристической программы в горах Кымгансан должна решаться в ходе переговоров представителей Юга и Севера.  Об этом заявил в среду представитель министерства по делам воссоединения РК Ли Сан Ин. Он подчеркнул, что для достижения согласия необходимы консультации между сторонами. Во вторник КНДР отклонила предложение Сеула о проведении переговоров на рабочем уровне, которое было сделано в ответ на требование Севера «в согласованные сроки» снести все сооружения, построенные в горах Кымгансан южнокорейскими компаниями. Пхеньян предложил обсудить этот вопрос путём обмена письмами, однако Сеул настаивает на необходимости решения всех проблем в межкорейских отношениях путём диалога и консультаций. 
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