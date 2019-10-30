Торговля в рамках FTA вносит положительный вклад в поддержание экспортной отрасли

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За первые три квартала этого года южнокорейский экспорт в страны, с которыми заключены соглашения о свободной торговле (FTA), составил 297 млрд 600 млн долларов, а импорт 244 млрд долларов. Об этом сообщили в среду в Таможенном управлении. Профицит составил 53 млрд 600 млн долларов, сократившись на 31% в годовом исчислении. Несмотря на такое сокращение, эксперты отмечают положительный вклад торговли в рамках FTA в общий профицит, поскольку в отношении стран, с которыми режим свободной торговли не действует, отмечен торговый дефицит в размере 24 млрд 900 млн долларов. Между тем, в указанный период общий экспорт сократился на 8,1%, а импорт на 0,9%. Общий объём торговли сократился на 4,2%.