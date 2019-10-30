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Около половины южнокорейцев сократили потребление свинины в связи с распространением африканской чумы свиней. На это указывают результаты опроса, проведённого Корейским институтом экономики сельского хозяйства. Вышеуказанный ответ дали 45,4% респондентов. 49,6% указали, что продолжают потреблять свинину на прежнем уровне. В качестве причин снижения спроса на данный продукт указываются опасения по поводу безопасности. Африканская чума свиней не оказывает никакого влияния человека, но всё же сказывается на потребительских настроениях. Такая ситуация может отрицательно сказаться на отечественных свиноводческих хозяйствах, которые и без того сильно пострадали из-за распространения болезни.