В сентябре поставки в РК японского фтористого водорода сократились на 99,4%

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В сентябре японский экспорт в РК фтористого водорода, являющегося ключевым сырьём в производстве полупроводников, сократился на 99,4% в годовом исчислении, составив примерно 35 тыс. долларов. Об этом сообщает агентство Киодо цусин, ссылаясь на министерство финансов Японии. В августе показатель и вовсе был нулевым. Помимо этого, в сентябре на фоне бойкота японских товаров импорт пива из Японии, которое ранее сохраняло лидерство по продажам, сократился на 99,9%, составив лишь 6 тыс. долларов. Общий японский экспорт в РК сократился на 15,9% до 3 млрд 600 долларов, а импорт южнокорейских товаров в Японию снизился на 8,9%. Профицит торгового баланса Японии в отношении РК сократился на 25,5%.