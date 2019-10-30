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Решению Верховного суда РК о выплате компенсаций жертвам трудовой мобилизации – ровно год

Write: 2019-10-30 14:48:34Update: 2019-10-30 17:53:29

Photo : KBS News

30 октября исполнился ровно год решению Верховного суда РК о выплате компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского колониального правления. Перед бывшим зданием  посольства Японии в сеульском муниципальном округе Чонно-гу состоялся митинг, участники которого потребовали от японского правительства выполнить решение суда.   Там же прошёл митинг с требованием решить проблему компенсаций жертвам сексуального рабства в японской армии. Акции в поддержку решения Верховного суда и с требованием к Токио о его выполнении состоялись в 15 университетах в различных регионах страны. Митинги состоялись также перед  зданием администрации президента РК и в сеульском районе Содэмун. 
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