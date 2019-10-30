Решению Верховного суда РК о выплате компенсаций жертвам трудовой мобилизации – ровно год

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30 октября исполнился ровно год решению Верховного суда РК о выплате компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского колониального правления. Перед бывшим зданием посольства Японии в сеульском муниципальном округе Чонно-гу состоялся митинг, участники которого потребовали от японского правительства выполнить решение суда. Там же прошёл митинг с требованием решить проблему компенсаций жертвам сексуального рабства в японской армии. Акции в поддержку решения Верховного суда и с требованием к Токио о его выполнении состоялись в 15 университетах в различных регионах страны. Митинги состоялись также перед зданием администрации президента РК и в сеульском районе Содэмун.