Власти Чили отменили саммит АТЭС и конференцию ООН по климату

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Власти Чили приняли решение не проводить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен был пройти в Сантьяго 16-17 ноября. Отменена также конференция ООН по климату, проведение которой планировалось со 2 по 13 декабря. Как заявил в среду президент Чили Себастьян Пиньера, страна не сможет провести данные мероприятия из-за необходимости сконцентрироваться на разрешении социальных конфликтов, разразившихся в последние недели. Антиправительственные выступления начались из-за решения повысить цены на проезд в метро Сантьяго. Позднее беспорядки охватили другие города. В столице и ряде городов было введено чрезвычайное положение. Ожидалось, что в саммите АТЭС примут участие лидеры крупнейших стран мира.