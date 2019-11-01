Хон Нам Ги: В октябре южнокорейский экспорт может сократиться

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В октябре южнокорейский экспорт может сократиться. Об этом заявил в среду на заседании специального бюджетного комитета вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. В ходе заседания депутат от партии Свободная Корея Сон Он Сок отметил, что после валютного кризиса экспорт снижался восемь месяцев подряд, задав вопрос о том, не является ли нынешняя ситуация более серьёзной. Хон Нам Ги ответил, что правительство также обеспокоено этим. По его словам спад экспорта продолжается десять месяцев, такая тенденция может продолжиться. Вице-премьер объяснил причину данного явления влиянием торгового конфликта между США и Китаем, замедлением темпов роста китайской экономики, а также ухудшением положения отечественных производителей полупроводников.